Wout van Aert blikt nog eens terug op WK: "Dan gingen de alarmbellen af"

In de podcast de Thuismatch van Sporza komt Wout van Aert nog eens terug op het WK op de weg in Leuven.

Daarin liep van alles mis en grepen de Belgen naast de felbegeerde wereldtitel. Die eer viel toen Julian Alaphilippe voor het tweede jaar op rij toe.

“We hadden ons niets moeten aantrekken van die vroege Franse aanvallen. Maar als Remco meekoerst, gaan de alarmbellen af in de andere landen en zo werd de koers te zwaar gemaakt”, vertelt Wout van Aert.

“Dat was voor mij als kopman niet nodig. Zij moesten mij er maar af krijgen. Nu hebben wij de koers superzwaar gemaakt. Dat was een tactische fout.”

Van Aert kijkt dan ook vooruit naar de toekomst. “Maar het is belangrijk dat je dit achter je laat. We hadden echt een goeie groep, de sfeer zat goed. Iedereen wou er voor gaan. Met deze groep moet je proberen te bouwen en dan zal het vroeg of laat lukken. Daar hebben we de kwaliteit en sfeer voor.”