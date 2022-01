Jongste renner uit profpeloton geeft zijn langetermijnplanning, ook over grote rondes: "En zoals ze bij Remco doen? Dat wil ik niet"

De 18-jarige Cian Uijtdebroeks is de jongste renner in het profpeloton in 2022. Wat mogen we van de jonge Belg verwachten?

Alvast nog geen grote ronde in de eerste jaren. "Misschien in mijn 3e of 4e profjaar. Maar zeker niet in de eerste 2 jaren", aldus Cian Uijtdebroeks bij Sporza. "Bora heeft een langetermijnsplanning." "Mijn lichaam moet in het algemeen nog sterker worden. Dat kan enkel door te trainen en wedstrijden te rijden." Media "Als het snel gaat met mijn ontwikkeling, kunnen er sneller grotere wedstrijden op mijn programma komen te staan. Als ik me trager ontwikkel, zal het wat langer duren vooraleer ik grote koersen rijd." En wat met de media-aandacht? "Ik wil niet dat ze elke dag over mij schrijven zoals bij Remco het geval is. Bij Bora-Hansgrohe kan ik rustig groeien, in alle luwte en is er minder media-aandacht."