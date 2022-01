Tweestrijd op WK? "Renners beter voorbereid dan wanneer Van der Poel en Van Aert aan de start zouden komen"

Geen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het WK veldrijden. Dus krijgen andere renners een unieke kans op de wereldtitel, die vorig jaar naar Van der Poel ging na een duel met... Van Aert. Velen verwachten nu een andere tweestrijd, maar komt die er ook.

De algemene verwachting is dat het op het WK tussen Pidcock en Iserbyt gaat. Het Laatste Nieuws vroeg aan bondscoach Sven Vanthourenhout, zijn voorganger Rudy De Bie en Pidcock-mentor Kurt Bogaerts wat ze van die theorie vinden. "Pidcock is op de afspraak wanneer hij op de afspraak moet zijn", aldus Vanthourenhout. "Eli heeft het soms lastig op de momenten dat het echt moet gebeuren."

© photonews

Kan daar een conclusie aan verbonden worden? "Voor mij is Pidcock de favoriet. Als Eli zijn dag heeft, zal hij strijd leveren." De Bie kan daar mee akkoord gaan. "Ik geef het voordeel aan Pidcock. Het parcours van Fayetteville leent zich voor een renner als hij. Daar liggen een paar stroken waar de crossende wegrenner zijn voordeel kan doen."

Kurt Bogaerts houdt toch nog meer rekening met eene open strijd. "Veel renners zien nu een gouden kans, ze hebben zich harder en beter voorbereid dan wanneer Van der Poel en Van Aert aan de start zouden komen. Sommigen zullen misschien de dag van hun leven hebben. Is dat Iserbyt, Aerts, Vanthourenhout, Sweeck, Hermans of Van der Haar? We zullen zien."