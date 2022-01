Tom Pidcock moet zonder overwinning in het weekend vooraf naar het WK: "Dit is niet het einde van de wereld"

Volgens velen is Tom Pidcock de topfavoriet om op het WK in Fayetteville wereldkampioen te worden. Dan is het wel lekker als je in het weekend voor het WK nog eens een overwinning kunt pakken. Dat is de Brit van Ineos echter niet gelukt.

In Hamme moest hij het stellen met een vijfde plek, in Hoogerheide werd hij derde. Terwijl Pidcock in Hoogerheide op een gegeven moment wel uitzicht had op de zege. "Misschien had ik me al iets te veel opgebrand. Het was vrij lastig om alleen vooraan te rijden", gaf Pidcock toe voor de UCI-microfoon.

TIJD OM TE HERSTELLEN

Dat kwam door de val van Van der Haar, mogelijk viel Pidcock daar iets te vroeg alleen. In de finale had hij beter kunnen doen. "In de laatste ronde was ik iets te passief en reed Eli Iserbyt een kloof bij mekaar." Pidcock werd uiteindelijk derde, wat betekent dat nu? "Dit is niet niet het einde van de wereld niet. Het is niet helemaal zoals ik gehoopt had. Nu is het tijd om te herstellen deze week, alles is volgende week te bepalen."

Kan het in Fayetteville ook een strijd met een viertal renners worden, zoals ook in Hoogerheide lang het geval was? "Ik denk dat zo'n scenario mogelijk is. Er zijn veel renners die op het WK kunnen winnen. Het parcours is enigszins gelijkaardig, het gaat een goede cross worden. Ik neem maandag al het vliegtuig naar Amerika."