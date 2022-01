🎥 Ondertussen in Fayetteville: Belgische trial biker springt boven het WK-parcours uit een helikopter

Een WK veldrijden in Fayetteville, dat is helemaal... te gek. Althans, dat moet de Belgische trial biker Kenny Belaey aantonen. Belaey pakte uit met een stunt van formaat: boven het WK-parcours sprong hij zowaar uit een helikopter.

Kenny Belaey is zowat een acrobaat op een fiets en ook optreden in Amerika is hem niet vreemd. Dé ideale man dus om iedereen warm te maken voor het WK veldrijden in Fayetteville. Dat doet hij met een filmpje op zijn YouTube-kanaal, waarin te zien is hoe een fiets gekoppeld is aan de helikopter en Belaey vervolgens op diezelfde fiets het parcours op springt.

Uiteraard op een hoog punt van het parcours en zakte ook de helikopter zo laag mogelijk, anders zou het helemaal waanzin worden. Vervolgens toont Belaey zijn kunstjes op het parcours waar straks professionele veldrijders en veldrijdsters op de wereldtitel gaan jagen.

Fayetteville heeft overigens nog veel meer te bieden dan enkel het WK veldrijden. Belaey zoekt ook het centrum op van de stad in de staat Arkansas en vindt daar ook geschikte plekjes om te tonen wat hij allemaal met een fiets kan.