Amaury Capiot tegelijkertijd blij en ontgoocheld in Spanje: "Had het gevoel dat het niet zou lukken"

Amaury Capiot eindigde in de Classica Comunitat Valenciana op de meest ondankbare plaats.

De sprinter van Arkea-Samsic eindigde tweede, na Giovanni Leonardi. De massasprint werd ontsierd door enkele valpartijen. “Er was een eerste valpartij op vier kilometer van de meet, recht voor mijn neus. Maar Alan Riou deed geweldig werk met Clément Russo om mij weer vooraan af te zetten”, zegt Capiot op de website van de ploeg. “De val in de eindsprint gebeurde achter me. Ik had daar het geluk aan mijn zijde. Daarna bleven we met drie renners over en werd ik tweede.”

Capiot greep zo net naast zijn eerste profzege. “Helaas was het nu weer geen overwinning, maar ik zit er niet ver vanaf. Ik ben vooral blij dat ik de valpartijen heb ontweken. Mijn sprint was sterk, maar ik had al het gevoel dat het niet zou lukken. Ik wist dat het moeilijk ging worden, maar heb toch alles gegeven tot op de streep.”

Ploegleider Arnaud Gérard was niet tevreden met de tweede plaats. “Wij koersen om te winnen en kunnen niet tevreden zijn met een tweede plaats. Maar een sprint met drie is nooit makkelijk”, vertelt Gérard. “De ploeg heeft onderweg geweldig gereden, maar we kwamen om te winnen. Dat bleek ook uit onze koerswijze.”