Belgische WK-delegatie vertrokken naar de VS, zonder de positieve gevallen: "Nu de puzzel goed leggen"

Deze middag is de Belgische WK-delegatie vertrokken naar de VS, om daar met alle veldrijders-en rijdsters zoveel mogelijk medailles in de wacht te slepen. Enkel zij die onlangs positief testten op Covid-19 konden uiteraard niet mee.

Het was door die positieve tests ook nog schakelen voor Sven Vanthourenhout. "Statistisch gezien weet je dat er positieve gevallen gaan zijn als je met een groep van 35-40 mensen naar Amerika vliegt. Elke naam die dan valt, is er eentje te veel. Waar we schrik voor hadden, is helaas realiteit geworden", concludeert de bondscoach bij VRT.

OOK POSITIEVE TEST VAN SINAEY JAMMER

De ontgoocheling is ongetwijfeld groot bij de met corona besmette Quinten Hermans. "Quinten is een belangrijke pion die we helaas verliezen. Dat zal zich ook laten voelen de komende dagen en zelfs ook in de wedstrijd. We laten ook een juniore bij de dames thuis, dat doet evenveel pijn. Een meisje van zestien die voor een grote ervaring stond", verwijst Vanthourenhout naar Xaydée Van Sinaey.

Door de positieve tests van Hermans kwam er nog heel wat voorbereidend werk aan te pas, vlak voor het vliegtuig genomen kon worden. "In de eerste plaats was het alle hens aan dek om te zien of het logistiek mogelijk was om Toon Vandebosch als vervanger op te roepen. Dat heeft heel wat met zich teweeg gebracht. Blij dat hij erbij is. Nu is het gewoon de puzzel goed leggen."

JETLAG VERWERKEN

En vooral ervoor zorgen dat België met frisse veldrijders-en rijdsters kan aantreden wanneer het WK-weekend aanbreekt. "De komende dagen is het de jetlag te proberen verwerken en het de jongens zo relaxed mogelijk te maken. Zodanig dat ze zondag op hun best zijn om voor het hoogst haalbare te strijden."