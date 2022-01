Corona teistert Belgische ploeg voor WK veldrijden: 2 positieve tests

Volgende week wordt het WK veldrijden gehouden in het Amerikaanse Fayetteville. Er vielen echter twee positieve coronatests.

De Belgische wielerploeg voor het WK veldrijden werd gisteren onderworpen aan een coronatest. Er kwamen twee positieve tests uit.

Quinten Hermans, een van de outsiders voor de wereldtitel, is één van de pechvogels. Hij won de cross vorig jaar in Fayetteville. Toon Vandebosch neemt zijn plaats in.

Ook Xaydee Van Sinaey, Belgisch kampioene bij de juniores, mag niet naar het WK veldrijden afreizen. Zij wordt niet vervangen.