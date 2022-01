Daar zijn de volgende positieve tests: Schachmann en Aleotti moeten hun seizoensopener laten vallen

Het kan niet anders of er gingen nog positieve tests van renners volgen. Schachmann en Aleotti, twee renners van Bora-Hansgrohe, hebben het coronavirus opgelopen. Daardoor kunnen ze niet deelnemen aan de Challenge Mallorca, wat hun seizoensopener zou zijn.

Maximilian Schachmann en Giovanni Aleotti zijn voor het tweede jaar op rij ploegmaats bij Bora-Hansgrohe. Hun seizoen begint echter wel met een opdoffer. De ploeg doet het verhaal over hoe de coronabesmetting van beide renners aan het licht is gekomen.

"Nadat Schachmann en Aleotti positief testten bij sneltesten het voorbije weekend, reageerde de ploeg in overeenstemming met de vereisten van de Spaanse gezondheidsautoriteiten en nam het al de nodige maatregelen. De resultaten van die tests werden inmiddels bevestigd met PCR-tests", is het nu helemaal zeker dat ze het virus opgelopen hebben.

📰 TEAM NEWS: Schachmann and Aleotti to miss season opener due to COVID-19 infection.



"Het gaat goed met beide renners, maar ze zullen de seizoensopener in Mallorca missen", is bij Bora-Hansgrohe ook nog te horen. Geen wedstrijd in Mallorca dus voor Schachmann en Aleotti, zij zullen op een later tijdstip hun eerste koers van het seizoen rijden.