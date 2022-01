Drievoudig Amerikaans kampioen veldrijden stopt ermee: "Fascinatie voor de fiets heeft me gebracht waar ik ben"

Met een WK veldrijden in Amerika voor de deur stopt een drievoudig Amerikaans kampioen veldrijden er net mee: voor de 34-jarige Stephen Hyde is het welletjes geweest. Hyde heeft zijn afscheid via de sociale media aangekondigd.

"Aan alle dingen komt een einde", opent Hyde filosofisch in zijn Instagrampost. "Toen ik over de streep kwam op het Amerikaans Kampioenschap, deed ik dat voor de laatste keer. Tenminste, als prof." Zijn professionele loopbaan zit erop, al zal hij de fiets wellicht nog niet helemaal loslaten. "Mijn fascinatie voor de fiets vanaf dag 1 heeft me gebracht waar ik nu ben", benadrukt Hyde immers. "Er zijn zo veel geweldige mensen die deze reis gemaakt hebben tot wat ze was." Vervolgens richt Hyde nog een dankwoord, onder meer aan de Steve Tilford Foundation. Stephen Hyde behaalde zijn nationale titels in het veld in 2017 en 2018 (2x). In 2016 en 2017 won hij ook goud op de Pan-Amerikaanse kampioenschappen veldrijden. Van 2015 tot en met 2018 vertegenwoordigde hij de Verenigde Staten op het WK veldrijden bij de heren elite.