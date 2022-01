Ineos bevestigt: Egan Bernal na zware val naar het ziekenhuis gebracht maar toestand is stabiel

Weer even schrikken in wielerwereld: Egan Bernal is na een zware val in het ziekenhuis beland. Ineos heeft dat nu ook bevestigd, nadat berichten over de val de ronde deden op sociale en in lokale media. De valpartij gebeurde in zijn thuisland Colombia.

Daar is Bernal al even aan het trainen met andere Spaanstalige renners bij de ploeg en ze ontsnapten al enkele keren aan een aanrijding. Dit keer had Bernal het geluk dus niet aan zijn zijde. De winnaar van de Giro zou tegen een geparkeerde bus zijn aangeknald.

"Ineos kan bevestigen dat Egan Bernal naar het ziekenhuis is gebracht naar aanleiding van een incident op training deze ochtend in Colombia", staat in een mededeling van het Britse team te lezen. "Bernal werd begeleid door de medische staff van de ploeg en was bij aankomst in het ziekenhuis bij bewustzijn."

We can confirm Egan Bernal has been taken to hospital following a training accident on a Team camp in Colombia this morning.



We will provide a further update on Egan's condition in due course. — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) January 24, 2022

Dat is dan toch al één positieve zaak. "Hij is stabiel en hij ondergaat nog verder onderzoek. De ploeg zal wanneer mogelijk een update geven over de toestand van Bernal." Duimen maar dat uit dat onderzoek blijkt dat de opgelopen verwondingen nog meevallen.