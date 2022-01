Nog groter coronadrama in Italië: slechts helft van selectie voor WK veldrijden blijft over

Italië was van plan om met in totaal twaalf veldrijders-of rijdsters naar Amerika te trekken voor het WK veldrijden. De Italiaanse federatie heeft verkondigd dat één van die twaalf atleten positief getest heeft op Covid-19. De persoon in kwestie gaat samen met de hoogrisicocontacten in quarantaine.

Jakob Dorigoni, één van de geselecteerden, heeft aan Cyclocross Social bevestigd dat de renners en rensters die in quarantaine verblijven, niet zullen deelnemen aan het WK veldrijden. Dat geldt voor Dorigoni zelf en ook voor Tommaso Cafueri, Luca Paletti, Samuele Scapini, Valentina Corvi en Gaia Realini.

Doriginoi confirmed to us that this means the quarantined riders will not be going to the worlds. This mens that

Realini, Dorigoni, Cafueri, Paletti, Scappini and Corvi miss out on the world championships https://t.co/I0ObvvS3mO