"Betreurenswaardig dat Van Aert niet kan laten na te trappen": kamp-Nuyens reageert na zoveelste hoofdstuk in saga

Nick Nuyens en Wout van Aert blijven op gespannen voet leven te midden hun juridische strijd. Onlangs meldde Van Aert in de podcast 'Thuismatch' nog dat zijn bankrekeningen op een gegeven moment geblokkeerd werden. 'Pestgedrag' van Nuyens, aldus Van Aert.

Het kamp-Nuyens slaat bij Sporza hard terug. "Wat het pestgedrag betreft: dat verwijt is gebaseerd op foute informatie", laat Nuyens' advocaat Rudi Desmet weten. "In juni 2021 is Van Aert veroordeeld tot een verbrekingsvergoeding van 662.404 euro. Die afrekening is overgemaakt, met de mededeling dat bij gebreke aan een regeling op 5 juli 2021 zonder verwittiging zou worden overgegaan tot betekening en uitvoering."

GEHANDELD NA BELANGRIJKE KOERSEN VAN AERT

Dat zou dus een belangrijke datum worden. "Op 5 juli was er geen regeling en dus is aan een gerechtsdeurwaarder de instructie gegeven om het arrest gedwongen uit te voeren. We hebben pas na de Ronde van Frankrijk, de olympische tijdrit en de olympische wegrit - belangrijke wedstrijden voor Van Aert - de gerechtsdeurwaarder een eerste bevel tot betaling laten betekenen."

De reactie van het kamp-Van Aert volgde nadien. "In augustus meldde de advocaat van Van Aert dat hij cassatieberoep zou aantekenen en stelde hij voor om het verschuldigde bedrag te kantonneren (= blokkeren, red). Maar er was geen enkele reden om nog een kantonnement als voorwaarde te stellen. We hebben gemeld dat Wout van Aert de betaling moest regelen met de gerechtsdeurwaarder."

REKENINGEN VIJF DAGEN GEBLOKKEERD

Omdat dat niet in orde kwam, werden diens rekeningen geblokkeerd. "Op 12 augustus is de gerechtsdeurwaarder bij gebreke aan betaling overgegaan tot gedwongen uitvoering en heeft hij beslag laten leggen op de bankrekeningen van Van Aert. Op 17 augustus zijn de bankrekeningen van Van Aert meteen vrijgegeven, nadat de bank bevestigd had dat de betalingen aan de gerechtsdeurwaarder zouden gebeuren."

Desmet stelt zich bijgevolg de vraag: "Wie is hier dan gepest door wie?" Waarna nog een laatste kritiek aan het adres van Van Aert volgt. "Het is betreurenswaardig dat Wout van Aert niet kan nalaten om na te trappen naar mijn cliënt, terwijl het arbeidshof in alle onafhankelijkheid heeft geoordeeld dat mijn cliënt geen fout had gemaakt."