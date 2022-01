Ook geperforeerde long en trauma aan borstkas: update Ineos over Bernal spreekt boekdelen, 2 operaties uitgevoerd

Inmiddels heeft de hele wereld er een vrij goed zicht op over hoe het gesteld is met Egan Bernal. Ineos schept met een officiële update nog eens duidelijkheid over de Girowinnaar. Die is inmiddels reeds twee keer onder het mes gegaan.

"Na het trainingsongeval van gisteren, blijft Egan in een stabiele toestand op intensieve na twee succesvolle operaties", laat de ploeg van de Colombiaan weten. "Egan heeft een rugwervelbreuk, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, een trauma aan de borstkas, een geperforeerde long en verschillende ribbreuken opgelopen bij de val."

Het nieuws over de rugwervelbreuk, het gebroken dijbeen en de gebroken knieschijf was al eerder uitgelekt. Maar daar stopt het leed van Bernal dus niet. "Hij ligt nu op intensive care, waar eventuele secundaire blessures worden beheerst, net als de reactie van zijn lichaam op het trauma. De dokters waren in staat om de dijbeenbreuk en de rugwervelbreuk te stabiliseren in twee aparte operaties."

An update on Egan.



Thank you for every single message of support #FuerzaEgan

Het mag duidelijk zijn dat alle zeilen worden bijgezet om Bernal zo goed mogelijk door deze moeilijke periode te loodsen. "De ploeg wil graag de medische staff in de Clinica Universidad de la Sabena bedanken en iedereen die berichten gestuurd heeft om Egan te steunen. Onze volledige focus is er op gericht om er voor te zorgen dat Egan de best mogelijke zorg krijgt bij de start van zijn herstel."