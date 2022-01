Zoveel ernstige breuken voor Egan Bernal en dan nog: "Veel geluk gehad, dit is een levensbedreigend trauma"

Komt het na al die breuken weer goed met Egan Bernal? Laat ons hopen van wel. Hij heeft nog geluk gehad, ook al klinkt dat vreemd met een medisch bulletin vol breuken. Dat is desalniettemin de mening van Johan Bellemans, hoofdarts van het BOIC.

Bellemans ging voor VTM Nieuws dieper in op de blessures van Bernal. "Een breuk van twee belangrijke wervels, een breuk van het bovenbeen, een breuk van een knieschijf. Dit is echt een levensbedreigend trauma. Als je die letsels optelt, heeft hij veel geluk gehad." Bellemans ging dan nog uit van een kneuzing van de long, terwijl die geperforeerd is.

Voor een wielrenner zijn uiteraard in de eerste plaats de benen belangrijk, de aandacht gaat dus in het bijzonder daarnaartoe. "Voor hetzelfde geld heb je met zo'n breuk een blijvende verlamming van de onderste ledematen." Daarom ook dat die breuk gestabiliseerd moest worden en dat is inmiddels gebeurd, liet Ineos weten. "Eens de breuk gestabiliseerd is, moet ze gewoon nog vastgroeien en dan is het herstel wel volledig."

DE TOUR MOEILIJK HAALBAAR

De vraag is: hoe lang gaat Bernal buiten strijd zijn? "Dit gaat toch maanden kosten. De Ronde van Frankrijk zal moeilijk haalbaar zijn. Zeker goed voorbereid, want dat is al binnen zes maanden. Het is niet onmogelijk, maar dat zou toch wel het allerbeste scenario zijn. Het slechtst mogelijke scenario is dat hij niet meer terugkomt, dat hij met blijvende pijn en niet meer zijn oorspronkelijke niveau behaalt."