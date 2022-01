🎥 📷 "Blauw is de kleur": Belgische WK-ploeg heeft eerste rit in Fayetteville achter de rug

De Belgische eliteploeg voor het WK veldrijden heeft al eens een ritje afgewerkt in Fayetteville, kwestie van het goede gevoel op de fiets ginds te pakken te krijgen. De laatste rechte lijn richting dat WK is nu ook echt ingezet.

Belgian Cycling deelde op zijn Twitterpagina enkele beelden. "Blauw is de kleur in Fayetteville", zo wordt gesteld en dat heeft uiteraard alles te maken met de truien van de Belgische nationale ploeg. Al zorgde Emiel Verstrynge voor nog een uitgebreider kleurenpallet met zijn trui van Belgisch kampioen bij de beloften.

Blue is the colour in #Fayetteville2022 pic.twitter.com/bnKNqUifaM — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) January 25, 2022

In een filmpje is ook te zien hoe Toon Aerts, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zich op gang trekken voor hun fietstocht. "Een rit op de fiets is de beste manier om met het tijdsverschil om te gaan", denken ze bij Belgian Cycling.

A spin on the bike is the best way to cope with the time difference @ToAerts @IserbytEli @vth_michael #Fayetteville2022 pic.twitter.com/ofhueXvZGj — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) January 25, 2022

Wanneer het moment van de waarheid er straks aankomt, komt er mentale druk bij kijken en zal het ook checken zijn of het goed zit met de bandendruk. Voorlopig kunnen de renners echter nog heel ontspannen hun trainingen afwerken.