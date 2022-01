E3 Saxo Bank Classic komt met groot nieuws: " Hou onze social media in het oog"

Op 25 maart staat de E3 Saxo Bank Classic op het programma. De organisatie zou volgende week met groot nieuws komen, want ze maakten het zelf bekend op Twitter. Zo zouden we op 02/02/2022 om 14u de sociale media van de wedstrijd in de gaten moeten houden.

Op 02/02/2022 om 02 pm hebben wij groot nieuws!



Hou onze social media in het oog...#E3SaxobankClassic pic.twitter.com/6GN8Q9cBQI — E3 Saxo Bank Classic (@E3SaxoClassic) January 26, 2022