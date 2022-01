Opluchting rond Egan Bernal: Colombiaan is bij bewustzijn en ademt opnieuw zelfstandig

Er is goed nieuws naar buiten gekomen rond Egan Bernal. Enkele dagen geleden kwam de Colombiaan zwaar ten val en de toestand leek zelfs even kritiek te zijn, maar nu kan hij opnieuw zelfstandig ademen en is hij bij bewustzijn.

Enkele dagen geleden werd de wielerwereld opgeschrikt door een zware val van Egan Bernal. De Colombiaanse klassementsrenner van INEOS Grenadiers had verschillende dingen gebroken, zoals onder meer enkele ribben, een ruggenwervel en zijn rechterknieschijf. Daarnaast liep Bernal ook een borstkastrauma en een geperforeerde long op. De toestand van Bernal leek kritiek te zijn, maar nu is er goed nieuws naar buiten gekomen. Volgens Het Laatste Nieuws kan Bernal namelijk opnieuw zelfstandig ademen en is hij bij buiten bewustzijn. Hij zou ook zij vier ledematen kunnen bewegen.