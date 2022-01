Alejandro Valverde schiet nu wel raak en heeft eerste overwinning beet in zijn afscheidsjaar

Alejandro Valverde botste vrijdag nog op Tim Wellens, nu is de eerste overwinning van het seizoen wel een feit voor de Spanjaard. In de Trofeo Pollença-Port d'Andratx, de vierde koers van de Challenge Mallorca, kwam het aan op de laatste oplopende stukken. Valverde kon het daar afmaken.

Het was een koers van 170 kilometer waarin het na een vlakke aanloop constant op en af was. Bij aanvang van de finale was het peloton serieus uitgedund en bleven er nog een veertigtal renners over vooraan. Lotto Soudal zorgde voor controle in die groep op de voorlaatste beklimming.

Het zou ook snel duidelijk worden waarom: de Brit Matthew Holmes plaatste zijn aanval met negen kilometer te gaan. Lotto had uiteraard al een koers gewonnen in Mallorca met Tim Wellens en even leek een tweede succes in de maak. Holmes sloeg een kloof van veertien seconden.

HOLMES GEGREPEN EN VALVERDE MAAKT HET AF

Aan de voet van de laatste klim werd Holmes echter gegrepen. De laatste 2,5 kilometer waren weer oplopend en bood de kans aan de renners met een goed eindschot bergop om nog het verschil te maken. Valverde moest zich deze keer niet neerleggen bij een tweede plaats, niemand die hem ditmaal kon remonteren. McNulty werd tweede, Vlasov derde.