Na acht jaar wachten de achtste wereldtitel voor Vos: "Vooraf niet bezig met verleden, ik kan het niet geloven"

Op Marianne Vos komt gewoon geen sleet. Acht jaar lang werd ze geen wereldkampioene, haar achtste wereldtitel veldrijden is in 2022 wel een feit. Ook de wielerkampioene zelf stond er versteld van na afloop van het WK veldrijden bij de vrouwen.

Marianne Vos was zich uiteraard bewust van die cijfers, al is het niet dat ze daar zwaar over aan het nadenken was. "Vooraf ben je niet bezig met het verleden, je moet je op de wedstrijd op zich focussen. Ik kan het niet geloven", is haar eerste reactie na het behalen van een nieuwe wereldtitel.

Ik probeerde de juiste dingen te doen in de laatste ronde

Om die titel te pakken, moest ze een intense tweestrijd in haar voordeel beslissen. "Het was heel moeilijk. Ik wist dat Lucinda Brand moeilijk te verslaan zou zijn. Ik moest kalm blijven en probeerde de juiste dingen te doen in de laatste ronde. Daarna was het gewoon nog focussen op de sprint."

En die sprintsnelheid heeft ze duidelijk nog. Waarom is het juist dit jaar dat het haar nog eens lukt om die regenboogtrui te pakken? "Ik heb niet veel anders gedaan in vergelijking met andere jaren. Ik heb veel steun gekregen van mijn familie en van de ploeg."