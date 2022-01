Verschillende emoties bij zilveren Emiel Verstrynge: "Aanleiding tot teleurstelling, blij om Joran in regenboogtrui te zien"

Het goud was voor hem op het BK, op het WK werd het zilver voor Emiel Verstrynge. Joran Wyseure, zijn maatje bij Tormans, maakte in Fayetteville zijn gloriemoment mee. Verstrynge is heel tevreden voor de nieuwe wereldkampioen, al knaagt het dat het voor zichzelf net niet is.

Heel verschillende emoties dus, maar zijn blijheid voor Wyseure is oprecht. "Ik ben heel gelukkig dat mijn ploegmaat Joran Wyseure de wereldtitel behaald heeft! Vorig jaar strandde ik net naast de medailles bij de beloften en daarvoor behaalde ik al brons bij de junioren. Zelfs al kan deze zilveren medaille aanleiding geven tot teleurstelling ben ik blij om Joran in de regenboogtrui te zien." Niemand kan stellen dat Wyseure het gestolen heeft. Net toen leek dat de cross met een grote groep ging worden verder gezet, koos Wyseure voor het offensief. "Hij was de enige die het lef had om zo vroeg in de wedstrijd aan te vallen en werd daarvoor beloond." VOORBEELDIGE PLOEGMAAT Ook Verstrynge vond dat een prima tactische zet. "Dat had hij goed gezien, want daarachter slaagden de Nederlanders er niet in om overeen te komen en kon hij op mij rekenen om af te stoppen", aldus de man die zich ontpopte tot voorbeeldige ploegmaat door er voor te zorgen dat nooit twee Nederlanders na mekaar de groep achtervolgers aanvoerden.