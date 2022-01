📷 "Beste fotofinish aller tijden": Pidcock vliegt letterlijk naar wereldtitel, Superman-viering verovert sociale media

Neen, de echte naam van Superman is niet Clark Kent. Het is Tom Pidcock. Niet enkel de wereldtitel veldrijden gaat naar Pidcock, ook de prijs voor meest originele viering op een WK. "De beste fotofinish aller tijden", wordt het op sociale media genoemd.

De ondergrond in Fayetteville lag er zo hard bij dat het WK veldrijden een onvervalste vliegmeeting was. Dat had Tom Pidcock goed begrepen. Hij ging er als een raket vandoor en bouwde zo'n grote voorsprong uit dat hij goed kon nadenken over hoe hij zijn wereldtitel juist moest vieren.

En het moet gezegd: de viering waar hij mee op de proppen kwam, was wel héél goed gevonden. De Brit legde zich op de zadel van zijn stuur en balde zijn rechtervuist met de arm vooruit, als ware hij Superman zelve. Het was ook op zijn plaats: in deze wedstrijd was hij Superman. Letterlijk door de lucht vliegen, op weg naar zijn eerste wereldtitel veldrijden bij de profs.

World title ✅

The best photo finish of all time

Aan de aankomst iin Fayetteville was alles geregeld om bij een eventuele sprint indien nodig duidelijkheid te scheppen met een fotofinish. Dat was niet nodig, maar de fotofinish legde wel de Superman in Tom Pidcock vast. Een beeld voor de eeuwigheid, vinden velen op sociale media. Bij British Cycling weten ze dat Pidcock wel vaker op zulke manier viert in kampioenschappen.