Astana Qazaqstan wil indruk maken in Ronde van Valencia: eerste wedstrijd voor Vincenzo Nibali sinds terugkeer, ook Spaanse klassementsrenner is er bij

Van 2 tot 6 februari staat in Spanje de Ronde van Valencia op het programma. Astana Qazaqstan heeft nu haar selectie bekendgemaakt voor de Spaanse rittenkoers, want onder meer Vincenzo Nibali is van de partij.

Zo maakt Nibali zijn comeback bij Astana Qazaqstan. Met David de la Cruz is er nog een andere klassementsrenner bij. Daarnaast zijn ook Antonio Nibali, Fabio Felline, Alexandr Riabushenko, Andrey Zeits en Manuele Boaro geselecteerd.