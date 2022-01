Belgische mentor van Pidcock zag dat wereldkampioen nooit moest achtervolgen: "Eerste twee ronden belangrijk"

Als Tom Pidcock de nieuwe wereldkampioen veldrijden is, is dat mede dankzij zijn Belgische mentor Kurt Bogaerts. Die stond zijn pupil ook op het WK in Fayetteville weer bij. Volgens Bogaerts was het cruciaal dat Pidcock het wedstrjidbegin goed doorgeraakte.

"Ik wist dat we zeker gingen meedoen voor de overwinning als Tom fris zou zijn na de zware stage die we gedaan hadden. Voor mij waren de eerste twee ronden heel belangrijk en het feit dat hij geen scheve situatie moest rechtzetten", haalt Bogaerts aan in een gesprek met Sporza. "Ik had hem gezegd kort op de bal te spelen en zich zo rap mogelijk vooraan te nestelen. Als de benen goed zijn, moeten we niet pokeren."

Niet achter de feiten aanhollen, was de booschap. "Het was niet de bedoeling om iemand 20-30 seconden te laten rijden en dan enorm diep moeten gaan om terug in de wedstrijd te komen, met waarschijnlijk een Belg in het wiel. Dat wilden we vermijden. Ik vond dat Tom comfortabel op de fiets zat, ik had er dus wel vertrouwen in."

VOLDOENDE DRINKEN

Bogaerts gebaarde constant naar Pidcock om voldoende te drinken. "Dat is mijn gezond verstand. We denken in de ploeg aan de basisprincipes, gezonde voeding en genoeg drinken, waarom zou je daar dan in de koers niet me bezig zijn?" Die wereldtitel veldrijden is binnen, wat nu? "Tom moet nu eerst goed ontspannen en dan gaan we op naar het wegseizoen."