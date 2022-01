Eli Iserbyt sleept er brons uit op het WK voor België: "Een trui is altijd heel belangrijk, Pidcock was zeker de betere"

Geen Belgische wereldkampioen. Daarvoor was Pidcock te sterk. Iserbyt haalde brons op het WK en redde zo toch nog enigszins de meubelen voor België. Eén medaille, dat was voor België toch het minimum bij de elite. Veel meer zat er voor Iserbyt zelf niet in.

"Gezien de verhoudingen was dit het hoogst haalbare", analyseert Iserbyt bij Sporza. "Lars van der Haar reed ook nog heel rap in het tweede deel van de wedstrijd. Toen Pidcock ging, zat ik net iets te ver. Hij bouwde zijn kloof wel snel uit, ik denk dat hij zeker de betere was."

Had hij ooit het gevoel dat het gat nog dicht kon worden gereden? "Ik had zelf geprobeerd om de kloof te verkleinen en ik voelde na de trap dat ik toch op mijn adem trapte. Toen wachtte ik op het groepje achter mij om misschien samen te werken. Daar ging het ook niet veel rapper, tot Lars zijn demarrage plaatste. Ik denk niet dat we met deze vorm samen die kloof hadden kunnen dichten."

DE TE VERWACHTEN OMSTANDIGHEDEN

Is het zuur dat Iserbyt dit seizoen geen trui verovert? "Ja en neen", zegt hij in eerste instantie. Om na wat nadenken toch vooral bij 'ja' uit te komen. "Die overwinningen zijn altijd wel tof, maar een trui is ook altijd heel belangrijk." Hoe was de WK-ervaring in het algemeen? "Ik vond het tof, er was een goede sfeer. Het was warm, droog in de mond. Het was een wedstrijd zoals we normaal hier in oktober hebben. Dit was wel te verwachten.'