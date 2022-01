Geweldig nieuws uit het wielrennen: voor het eerst sinds 2005 geen dopinggevallen in de WorldTour

Geweldig nieuws uit het peloton. Voor het eerst sinds 2005 zouden er bij de elite mannen namelijk geen dopinggevallen in de WorldTour geweest zijn in 2021. Het nieuws werd bekendgemaakt door de MPCC.

