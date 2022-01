Mooie beslissing van Nokere Koerse: prijzengeld bij de vrouwen wordt even veel als het prijzengeld bij de mannen

Belangrijk nieuws uit Nokere Koerse. Het prijzengeld bij de vrouwen zal namelijk opgetrokken worden. Zo zal het prijzengeld even veel zijn als bij de mannen. Daarnaast komt de finale van de vrouwenkoers dit jaar rechtstreeks op televisie.

Op de affiche van Nokere Koerse was al mannen- en een vrouwenbeen te zien en nu is het ook duidelijk waarom. Iedereen staat in deze wedstrijd namelijk op gelijke voet. Zo zal het prijzengeld bij de vrouwen even veel zijn als bij de mannen.

De organisatie van Nokere Koerse laat bij Het Laatste Nieuws weten dat ze zo hopen om andere organisaties te kunnen inspireren en ze geloven in de groei en toekomst van het vrouwenwielrennen. De finale van de vrouwenkoers zal ook rechtstreeks op televisie te zien zijn.