Pech voor nieuwkomer Trek-Segafredo: hij heeft verschillende verwondingen en letsels opgelopen na val in Challenge Mallorca

Pech voor Jon Aberasturi, want in één van zijn eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen kwam hij meteen ten val voor zijn nieuwe werkgever Trek-Segafredo. Zo zal hij een MRI scan moeten ondergaan om te zien of hij er geen grote schade aan heeft overgehouden.

"Vandaag was hij bij #TrofeoPalma betrokken bij een zware valpartij tijdens de eindsprint, waarbij hij een diepe snee in zijn rechterwang en rechterooglid opliep, plus letsel aan zijn rechterschouder, nek en lumbaal gebied", aldus Trek-Segafredo. Het is nog onduidelijk of Aberasturi de komende weken dus in actie zal kunnen komen.

