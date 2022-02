Jan Tormans in tranen na WK veldrijden: "Die mannen voelen zich thuis bij ons"

De grote winnaar van het WK veldrijden is ongetwijfeld Tormans CX geworden. Twee keer goud en zilver is fantastisch.

Met Backstedt, Wyseure en Verstrynghe kaapte Tormans CX maar liefst drie medailles weg op het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville.

Al begon het WK met veel miserie na de positieve coronatest van Quinten Hermans. “Daar ben ik nog altijd kapot van”, zegt Jan Tormans aan Het Nieuwsblad. “Quinten zou op dit WK op zijn top geweest zijn. Hij had hier al eens gewonnen en je dan niet eens kunnen verdedigen... Dat is zo jammer. Had hij Pidcock kunnen volgen? Misschien niet. Maar ik had het wel willen zien.”

De drie medailles maakten het forfait van Hermans echter meer dan goed. “Winnen zij, dan win ik een beetje. Verliezen zij, dan verlies ook ik. Ik zie het ook altijd als er iets scheelt met die mannen. Thuis, met het liefke, met de pa, met de ma…”

“Voor elke cross ga ik eens de camper binnen. Een klapke doen. Daar maak ik tijd voor, ik steek er per slot van rekening ook heel veel centen in. Maar de renners hebben dat graag. Dat familiegevoel is onze sterkte. De papa van Emiel, de papa van Joran… Die mannen voelen zich thuis bij ons. Iedereen wil ook blijven.”