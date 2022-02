Nieuw format voor het WK wielrennen: WK op de weg en andere disciplines vallen vanaf 2023 tussen de Tour en de Vuelta

Dit jaar zal het WK op de weg nog gewoon na de Vuelta plaatsvinden zoals elk jaar, maar vanaf 2023 zal het anders zijn. Dan zal de UCI voor het eerst een super-WK organiseren, waarbij het WK tussen de Tour en de Vuelta zal vallen.

De UCI heeft een nieuw format voor het WK. Zo zal het wereldkampioenschap in 2023 tussen 3 en 13 augustus plaatsvinden. Volgens Sporza gaat het niet alleen om het WK op de weg, maar komen er ook andere disciplines bij.

Zo zullen ook het mountainbike, BMX en de piste in deze week georganiseerd worden. Voor het WK op de weg is het een serieuze verandering, want zo zal het WK tussen de Tour de France en de Vuelta plaatsvinden en niet meer na de Vuelta.