🎥 Dekker rijdt het ravijn in tijdens de Ronde van Valencia en moet opgeven

Het zag er verschrikkelijk uit, maar al bij al lijkt de schade nog mee te vallen voor David Dekker. Hij komt vandaag wel niet meer aan de start.

David Dekker maakte een spectaculaire val in de Ronde van Valencia. “Het gaat relatief oké na wat er gebeurde. Er viel een renner en dat zag ik te laat om hem via de binnenbocht te ontwijken. Toen koos ik ervoor om naar links te gaan in plaats van op hem te rijden. Daardoor viel ik in de bosjes een paar meter naar beneden”, zegt Dekker op de website van Jumbo Visma.

“Het was nogal steil, dus eer ik weer boven was, was iedereen al voorbij. Mijn wiel was kapot en ik was wat 'dizzy' op dat moment. Daarom ben ik in de ambulance gestapt. Het gaat nu wel oké. Lichamelijk heb ik wel een flinke klap gemaakt. Mijn linkerbil is echt heel dik en ik heb schaafwonden op mijn schouder door de takken. Ik had morgen sowieso niet kunnen koersen.”

Door het forfait van Dekker moet de tactiek wat aangepast worden voor de rit van vandaag. “Morgen kunnen onze drie klimmers nog een keer hun best doen. Ons hoofddoel hier was sprinten met David, dus daar kan een dikke streep doorheen. Dat is zonde. We gaan ons nu herpakken en morgen zeker weer proberen om onze beste kant te laten zien.”