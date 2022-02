Alpecin-Fenix bevestigt: veldritseizoen van wereldkampioene bij U23 dames zit er reeds op

Wereldkampioene worden bij de U23 bij de dames deed ze in een oranje shirt. Voor Alpecin-Fenix komt Puck Pieterse uit in de andere crossen doorheen het jaar. Haar seizoen zit er echter nu wel op, laat haar ploeg weten. Het is mooi geweest.

Zeg dat wel, want het was weer een seizoen waarin Pieterse enorm veel progressie maakte. Ondanks dat ze nog maar 19 is, deed ze geregeld bij de elite al mee voor de prijzen. Zo reed Pieterse naar een podiumplaats in vier van de laatste vijf Wereldbekermanches.

De wereldtitel bij de beloften op het WK in Fayetteville was uiteraard de kers op de taart. Nog in diezelfde categorie is ze eindwinnares van de Wereldbeker. "Het veldritseizoen van Puck Pieterse is ten einde gekomen", klinkt het in de mededeling van Alpecin-Fenix. "Wat een seizoen is het geweest voor onze youngster!"

WELVERDIENDE RUSTPAUZE

Volgens haar ploeg werd reeds aan het begin van het seizoen beslist dat het WK haar laatste cross zou zijn. Na een drukke winter is het nu tijd voor een welverdiende rustpauze.