Noors talent Johannessen klopt Alpecin-fenix renner in strijd bergop in Ster van Bessèges

De 4e etappe van de Ster van Besseges is gewonnen door de Noor Tobias Halland Johannessen. De jonge renner van Uno-X troefde Jay Vine en Antonio Tiberi af in een sprintje bergop. Benjamin Thomas gaat als leider naar de slottijdrit zondag.

Na enkele relatief vlakke etappes moesten de renners ditmaal wel klimmen in het zuiden van Frankrijk. De finish lag namelijk op de Mont Bouquet 4,6 km aan 9,1% gemiddeld.

De vlucht van de dag werd net voor de voet van die Mont Bouquet gegrepen en vanaf dan mochten de favorieten hun gang gaan. Champoussin (AG2R), Tiberi (Trek), Vine (Alpecin) en Johannessen (Uno-X) bleken de sterkste 4 te zijn en gingen onderling uitmaken wie met de zege ging lopen.

Het was uiteindelijk het Noorse talent Tobias Halland Johannessen die nog de sterkste punch had in de laatste hectometers. De 22-jarige Johannessen pakt zo zijn eerste profzege nadat hij vorig jaar nog de sterkste was in de Ronde van de Toekomst.

Leider Thomas kon nog net de schade beperken en zal ook in de slotetappe zondag de leiderstrui dagen. Dan staat er een tijdrit van 11 kilometer op het programma. Benjamin Thomas start aan die tijdrit met een handvol seconden voorsprong op Bettiol en Johannessen.