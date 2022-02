Einde bij Lotto Soudal knaagt nog altijd voor Herman Frison en Marc Sergeant

Herman Frison en Marc Sergeant hebben hun afscheid bij Lotto Soudal na jaren van samenwerking nog altijd niet verteerd.

Vooral de manier waarop het allemaal ging stoort het tweetal. “Wat mij het meeste stoort, is dat ik daags voor het nieuws nog op de service course in Herentals ben geweest. Daar werd toen niet gesproken over het onderwerp”, zegt Frison bij Sporza.

“Daags nadien krijg je dan een leuke telefoon met de heel korte mededeling dat het contract niet verlengd wordt. Dat was een verrassing, ja, zeker weten. Ik voelde het helemaal niet aankomen. De bedoeling was om nog 1 à 2 jaar bij de ploeg te blijven richting mijn prepensioen. Iedereen wist dat, maar toen kwam dat abrupte einde."

Al besefte Frison ook wel dat er verjongd moest worden. “Verjonging is geen enkel probleem, maar voor de manier waarop is maar 1 woord: respectloos. Er was gewoon geen communicatie.”

Dat gevoel had ook Marc Sergeant. “We voelden het wel aankomen, maar niet op het moment dat het gebeurde”, reageert Sergeant.

“De hoop werd gegeven dat het contract nog zou doorlopen. Daardoor kwam het nieuws 2 weken na de Tour zo onverwacht. Waarom nu ineens? Het viel zomaar uit de lucht, zonder communicatie. Het telefoontje was van John Lelangue, ja. Ik viel uit de lucht, ook door de manier waarop. Ik heb 23 jaar bij deze ploeg gezeten. Het is raar dat er dan geen dialoog mogelijk is.”