Is Evenepoel geen klimmer? Patrick Lefevere reageert

Remco Evenepoel reed een sterke Ronde van Valencia, maar nog maar eens werd duidelijk dat hij niet mee kan in steile beklimmingen.

Het ziet er toch naar uit dat Evenepoel niet gemaakt is voor het zwaardere klimwerk. “Het is een vraag die we nog niet kunnen beantwoorden”, zegt Lefevere aan Het Laatste Nieuws.

Op een kilometer van het einde was het vat duidelijk af bij Evenepoel. Voor Lefevere is er een groot verschil tussen Evenepoel en Vlasov.

“Hij is een echte klimmer. Remco zit nog tussen de twee. Ik vind het te vroeg om hem in een categorie te steken. We weten het nog niet. Ik ben ervan overtuigd dat Remco ook eendagskoersen gaat winnen.”

Dat zal ook zijn gevolgen hebben voor het rondewerk. “Als je naar de drie grote rondes kijkt, zie je zulke aankomsten vaker in de Giro en zeker in de Vuelta. In de Tour heb je enkel La Planche des Belles Filles”, besluit Lefevere.