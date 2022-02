Ex-winnaar van de Ronde, Sanremo en L-B-L nu coach van Teuns: "Een eer dat zo'n kampioen in me gelooft"

De nieuwe coach van Dylan Teuns is eenkampioen met een palmares om van te duizelen. De Ronde van Vlaanderen, Milaan-Sanremo, Luik-Bastenaken-Luik: allemaal koersen die gewonnen werden door ex-renner Michele Bartoli. De Italiaan is nu de man die Teuns naar verdere successen moet loodsen.

Dylan Teuns verklapt dat hij met Michele Bartoli is beginnen samenwerken in Het Laatste Nieuws. "Hij is mijn nieuwe trainer. Bartoli was al de trainer van Mikel Landa en zo heeft de ploeg hem leren kennen. Vorig jaar na de klassiekers zijn we in contact gekomen en nu is hij officieel mijn coach."

Je merkt dat Bartoli zelf gekoerst heeft

Bij Bahrein drongen ze daar op aan na het vertrek van Teuns' vorige trainer David Bailey. Teuns was snel gevonden voor een samenwerking met Bartoli. "Ik ben daar enthousiast over. Ik hou van zijn manier van werken. Het ligt in dezelfde stijl van mijn vorige coach, maar je merkt dat hij zelf gekoerst heeft."

Waar Bartoli het verschil maakt, is vooral op het mentale gebied. "Hij voelt heel goed aan wat een renner nodig heeft en dat is een grote plus. Hij toont veel respect voor me en geeft me veel vertrouwen. Het is een eer dat zo'n kampioen in me gelooft."