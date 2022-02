Gavere in februari? "Dit kan maar één keer", luidt organisator de alarmbel

Het is een vreemd gegeven: de oerklassieker van Gavere aan het einde van het veldritseizoen. Als afsluiter van de Superprestige kan het tellen, maar de (media-)aandacht is alleszins veel minder.

Na het WK verslapt de aandacht voor de cross automatisch wat en wordt er met één oog al naar het wegwielrennen gekeken. Dat de veldrit van Gavere naar februari verdween, was dus een grote verrassing bij het bekendmaken van de kalender.

"We moeten het WK organiseren na het WK en alle toppers zijn met de wegkoersen bezig. We hadden de betere deelnemersvelden, nu blijven de kruimels over", foetert organisator Etienne Gevaert in Het Nieuwsblad.

"Dit kan maar één keer. Ik begin er volgend jaar niet aan in dezelfde omstandigheden", is hij streng. "Normaal gezien staat er 15.000 man langs de kant van de weg, nu zal ik blij zijn als er al 4.000 man komt opdagen."