Roodhooft: "Volledig voorjaar weg voor Mathieu van der Poel? Kan zeker"

Mathieu van der Poel is momenteel volop zijn conditie op peil proberen te krijgen in Spanje met oog op een comeback dit voorjaar. Maar bij zijn team Alpecin-Fenix blijven ze wel heel hard op de vlakte over een en ander.

Het valt nog steeds absoluut niet uit te vinken dat we Mathieu van der Poel ook de komende maanden niet te zien zullen krijgen op de weg. Zijn blessures moeten eerst helemaal genezen zijn alvorens hij écht alles op alles kan en mag zetten.

Nog niet genezen

“Hij revalideert sinds woensdag verder in Spanje”, aldus Christoph Roodhooft in Het Nieuwsblad. “Hij fietst voorzichtig en zit elke dag bij de kine en in de fitness. Hij probeert zijn rug sterker te maken.”

“Gaat het al beter? Ja. Maar is hij genezen en kan hij voluit trainen? Neen, op dat punt is hij nog lang niet. We houden er zeker rekening mee dat hij er het hele voorjaar niet bij is, maar we willen geen deadlines, timing of datums prikken. We weigeren daaraan mee te doen.”