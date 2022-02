Wyseure betreurt teleurstelling Wellens en gaat in op financieel aspect: "Patrick Lefevere weet niet hoeveel ik verdien"

Door zijn vertrek bij Tormans gaat Joran Wyseure niet met Bart Wellens en Patrick Lefevere samenwerken de volgende seizoenen. Vooral Wellens was ontzettend ontgoocheld. Wyseure benadrukt nogmaals de hele commotie te betreuren.

Dat het zo hard aangekomen is bij Wellens, is ook bij Wyseure binnengekomen. "Ik vond het heel erg, zo'n post alsof Emiel en ik hem een mes in de rug hebben gestoken. Ik heb Bart Wellens gebeld, uitgelegd hoe het zit. Ik hoop dat hij nu ook wel begrijpt waarom ik die beslissing heb genomen", zegt Joran Wyseure in Het Laatste Nieuws.

De keuze voor Alpecin-Fenix kwam ook tot stand doordat Wyseure niet op de hoogte was van wat er achter de schermen speelde. "Over die plannen van Jan Tormans met Lefevere wist ik niets. Dat is mij niet verteld. En dan blijft het ook allemaal erg vaag. Ik heb gekozen voor een ploeg met stabiliteit. Ik heb nu ook zekerheid voor een aantal jaren. Dat is wat ik wilde."

VOORSTELLEN LIETEN OP ZICH WACHTEN

In de agenda van Wyseure stond wel nog een afspraak met Lefevere gepland, die uiteindelijk niet doorging. "Maar tegen die tijd had ik al getekend. Ik had in het weekend nog met Lefevere gebeld. Dat was een aangenaam gesprek. Maar ook in dat gesprek kwam er geen voorstel. En ook niet van Jan Tormans, die mij op donderdag daarvoor al een contractvoorstel zou presenteren."

Terwijl Wyseure wel op een voorstel zat te wachten. "Op maandag had ik een gesprek met Hans van Kasteren en met de broers Roodhooft. Wat ik daar vroeg, dat werd meteen geregeld. Ze gaven met het gevoel dat ze me erbij wilden, dat ik niet één van velen was."

CONTINENTAAL NIVEAU

Onlangs liet Patrick Lefevere uitschijnen dat Wyseure bij de continentale ploeg van Alpecin voor een klein jaarloon van 25 000 euro zou rijden. "Patrick Lefevere weet niet hoeveel ik verdien. Dat gaat hem ook niet aan. En zou het Lefevere gelukt zijn om mij een meerjarig contract te geven? Stel dat ik toch naar Quick.Step was gegaan, dan was dat ook niet in de WorldTour-ploeg, maar op continentaal niveau."