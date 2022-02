Wielerploegen blijven uiterst alert voor corona: "In samenleving versoepelingen, maar wij zijn aan het verstrengen"

Menig wielerploeg zag recent een lid positief testen op corona. In bepaalde hoeken zijn verstrengingen zelfs aan de orde, om te vermijden dat een volledige ploeg moet afzeggen of vroegtijdig uit koers moet stappen. Dat is recent al enkele keren voorgevallen en is de grote vrees van elke ploeg.

Het Laatste Nieuws bevroeg zich bij enkele teams uit de Lage Landen hoe het nu zit bij hen met de strijd tegen corona. "In de samenleving zien we overal versoepelingen, de mensen hebben het gehad, maar wij staan daar anders in: wij zijn aan het verstrengen", kondigt Ard Bierens, woordvoerder van Jumbo-Visma, aan.

EIGEN PCR-APPARAAT

"Van alle protocollen waarmee we rekening moeten houden - dat van de UCI, de Nederlandse wetgeving, en de regels van het land waar we koersen - zijn onze eigen maatregelen de strengste. Wij zijn ook de enige ploeg die een eigen PCR-apparaat gekocht heeft. Wij kunnen op elk moment een test laten afnemen", verzekert Bierens.

"Ook wij testen en controleren regelmatig", benadrukt Toon Cruyt, ploegdokter van Quick-Step Alpha Vinyl. "Ook het personeel, in overdreven mate zelfs. De renners weten dat ze ons meteen moeten waarschuwen als ze iets voelen, of als hun hartslag of lichaamsteperatuur afwijkt."

RISICOVERSPREIDING

Bij Quick-Step doen ze ook aan risicoverspreiding. "De jongens die al besmet geweest zijn, en dus minder kans hebben op een nieuwe besmetting, houden we samen. De renners die uit een risicogebied komen, zetten we ook bij mekaar. Ik denk dat het grootste gevaar in de vluchten zit. Die van Saudi-Arabië en Valencia hebben een 'boom' in de besmettingen veroorzaakt."

Cruyt verklaart het fenomeen. "Vliegtuigen zijn broeihaarden. Door de ventilatie: de lucht circuleert constant en hoe meer je lucht doet blazen, hoe meer 'het' rondvliegt." De grootste vrees bij de ploegen is om kort voor een wedstrijd slecht nieuws te krijgen. "Straks is er de Omloop: je wil niet dat je kopman ziek wordt twee of drie dagen voor de start."

Ook bij Lotto Soudal laten ze de maatregelen daarom allesbehalve los. "We zijn blij met de hoge vaccinatiegraad in onze ploeg, maar daar blijft het niet bij: wij blijven heel alert en blijven voorzorgsmaatregelen nemen", is ook John Lelangue op zijn hoede.