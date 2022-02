🎥 Philipsen klopt Bennett en Viviani in eerste rit UAE Tour, maar volgt een sanctie?

De openingsrit van de UAE Tour is uitgedraaid op een massasprint. Daarin toonde Jasper Philipsen zich meteen de snelste.

De etappe vertrok en kwam aan in Madinat Zayed, met onderweg nauwelijks iets wat mogelijkheden schepte. Toch probeerden enkele renners het, maar een grote voorsprong kwam er nooit.

Op 20 kilometer van het einde kwam alles weer bij elkaar. Massasprint dus en daarin was Jasper Philipsen de snelste, voor Bennett en Viviani.

Philipsen week eventjes van zijn lijn af, het valt nog te bezien of de renner van Alpecin-Fenix daarvoor bestraft wordt. Indien niet, dan is hij meteen ook de eerste leider in de UAE Tour.