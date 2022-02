Evenepoel na demonstratie in tijdrit: "Eén van mijn beste dagen ooit"

Er was geen kruid gewassen tegen Remco Evenepoel in de tijdrit van de Ronde van de Algarve. De 'Aero Bullet' reed specialisten zoals Küng op een minuut na 32 kilometer.

Met nog één etappe voor de boeg is de eindwinst nabij voor Evenepoel in de Algarve. "Ik ben wel verrast dat het verschil met de tweede zo groot is", vertelt Evenepoel achteraf. "Ik had verwacht dat de strijd net iets heviger zou zijn."

Niet dat Evenepoel twijelde aan zijn tijdritskills, maar wel aan zijn frisheid. "De voorbije dagen heb ik wel wat gewerkt voor Fabio Jakobsen in de vlakke ritten en ook bergop werd er hard gereden. Maar ik had een goede dag."

Niet zomaar een goede dag want Europees kampioen tijdrijden Küng eindigde op bijna een minuut van onze landgenoot. "Het was één van mijn beste dagen ooit in een tijdrit. Ik hoop regelmatig zo'n benen te hebben, al onderschatte ik Küng niet. Morgen wordt opnieuw een groot gevecht. Ik zal gefocust moeten blijven", besluit Evenepoel.