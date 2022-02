Evenepoel na straffe tijdrit in pole positie voor eindwinst, komt hij nog in problemen in Ronde van Algarve?

Nog één etappe knallen en Remco Evenepoel zet opnieuw een rondje op zijn naam.

Na de demonstratie in de tijdrit van zaterdag, heeft Evenepoel een minuut voorsprong op Ethan Hayter in het algemene klassement. De echte klimgeiten zoals Martinez, Foss en Gaudu volgen al op anderhalve of twee minuten.

Toch zal Evenepoel attent moeten zijn in de slotetappe van de Ronde van de Algarve. Eén keer de man met de hamer tegenkomen is voldoende om veel tijd te verliezen. In normale vorm heeft Evenepoel echter eerder deze week nog bewezen dat hij met de beteren mee naar boven klimt in Portugal. Gaudu had donderdag echter het sterkste eindschot.

De slotetappe in de Algarve gaat de hele tijd op en af maar het zwaartepunt ligt duidelijk in het slot. De renners komen namelijk aan op de Malhao, een pittige klim van 2,5 kilometer aan meer dan 9% gemiddeld. Vooral de eerste twee kilometer zijn stevig met gemiddeldes boven de 10%.

Niet echt iets voor Evenepoel, de steile puisten. Hij moet het meer van de gelijkmatige klimmen hebben en dan strak tempo rijden, net zoals hij in een tijdrit goed kan. De aanvallers zullen waarschijnlijk op vinkenslag zitten om het Evenepoel zo lastig mogelijk te maken. Met enkel Louis Vervaeke als klimknecht zal de gele trui zelf zeer attent moeten koersen. De finish wordt verwacht rond 18u30.