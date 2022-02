🎥 Johan Bruyneel toont filmpje van zijn 12-jarige zoon op de rollen

Op Twitter toont Johan Bruyneel zijn 12-jarige zoon Christian in een filmpje op de rollen.

Geen apparatuur, zo schrijft Bruyneel. “Enkel leren om de fiets te voelen”, voegt Bruyneel er nog aan toe.

My son Christian learning on the old school free rollers.

No devices ✅

No powermeter ✅

Just learning to « FEEL » on the bike. pic.twitter.com/fjRuLBNL4r