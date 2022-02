Belgian Cycling gaat initiatieven op touw zetten met een opvallende partner

Belgian Cycling en de Federale Politie gaan samenwerken rond twee thema's: rekrutering bij de politie en veiligheid bij wielerwedstrijden. Jeugdwielrenners zullen geïnformeerd worden over interessante jobmogelijkheden bij de Geïntegreerde Politie. Deze informatie is ook bestemd voor wielrenners die een nieuwe carrière zoeken en voor andere betrokkenen bij het wielergebeuren.

Over het tweede luik, de veiligheid in de koers, komt bondsvoorzitter Tom Van Damme aan het woord. "De wagens van ploegleiders en officials. De motoren van mobiele signaalgevers, fotografen en televisie… De wielrennerij is de enige sporttak waarin gemotoriseerd vervoer deel uitmaakt van het sportieve verloop van een wedstrijd. Dat vergt bijzondere aandacht voor de veiligheid van renners en toeschouwers."

