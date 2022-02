Tadej Pogacar deed goede zaak in UAE Tour: "Met drie in de top tien"

Pogacar werd vierde in de tijdrit van de UAE Tour, op 4 seconden van Tom Dumoulin. Hij liep wel 11 seconden uit op Adam Yates.

Pogacar was tevreden met zijn prestatie. "Het was een heel snel parcours, met veel wind onderweg, een vliegmeeting eigenlijk waarin ik niet veel sneller kon", klonk het achteraf. "Op de terugweg draaide het dan om de 'power' en dat lukte goed. Veel beter dan dit kon ik niet. Ik ben tevreden, dit was een goede chrono."

Pogacar won vorig jaar de UAE Tour en voor de sponsors is dit een heel belangrijke koers. "We doen het goed momenteel, iedereen is in orde. Vandaag eindigen we met drie in de top tien. Iedereen is gefocust voor deze wedstrijd, we hebben allemaal de goede vorm te pakken. Dat is fantastisch, ik kijk uit naar morgen."

Morgen staat een bergrit naar Jebel Jais op het programma. Een slotklim van maar liefst 20 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5 procent.