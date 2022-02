Winnaar van vorig jaar niet van de partij in Omloop: "Bewuste keuze"

Met Davide Ballerini is de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad van vorig jaar er niet bij.

Ballerini zal zichzelf niet opvolgen als winnaar van de Omloop. Ook in Kuurne is hij er dit weekend nog niet bij. “Een bewuste keuze”, zegt ploegleider Wilfried Peeters aan Het Nieuwsblad. “Die al maanden geleden is gemaakt. Het is op Davides uitdrukkelijke vraag dat hij er niet bij is. We hebben dat dan samen bekeken met het team. Al tijdens de decemberstage vroeg hij of hij dit keer de Belgische opener kon overslaan.”

Het was vorig jaar zijn derde zege van het seizoen, maar ook zijn laatste. “Davide zat daar al compleet op zijn voorjaarspiek na een Ronde van de Provence waarin hij twee etappes won. Daarna stelden we vast dat het alleen maar bergaf ging en dat hij op het tandvlees het einde van de campagne van de Vlaamse kasseikoersen in april haalde.”

Door nu niet te koersen wil men zijn piek later op het jaar hebben. “Het is de bedoeling dat hij nu wel zijn eerste piek in april haalt. Tot en met Parijs-Roubaix, die later ligt dan andere jaren. Waardoor je dus conditioneel een week langer moet overbruggen.