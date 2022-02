Hoe de Franse verkiezingen een enorme hulp kunnen zijn voor Mathieu van der Poel

Het voorjaar zou wel eens heel interessant kunnen worden. En de vraag is: waar en wanneer zien we Mathieu van der Poel aan het werk?

De Franse verkiezingen zouden misschien wel eens een impact kunnen hebben op de kansen van Mathieu van der Poel om toch nog iets te laten zien.

Tijd nemen

"Misschien zit zijn grote geluk wel in het gegeven dat Parijs-Roubaix een week later valt door de Franse verkiezingen. 17 april zou dan toch nog iets kunnen betekenen", klinkt het bij Karl Vannieuwkerke in De Tribune.

"Ik vind het wel een goeie zaak dat ze bij Alpecin-Fenix nu hun tijd nemen. Een nieuwe basis leggen zal hem ook deugd doen."