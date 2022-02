Sportwereld verbolgen over Russische inval in Oekräine: Kwiatkowski roept op tot respect, Vettel neemt al besluit

De Poolse wielrenner Michal Kwiatkowski komt uit een buurland van Oekraïne en plaats alvast een tweet met de Oekraïense vlag erbij. En ook een foto van het wielerpeloton. "Eén peloton. Zo vele nationaliteiten. Niets dan respect. Dat is mijn wereld."

One peleton. So many nationalities. Nothing but respect. That’s my World 🙏🏼🇺🇦 pic.twitter.com/4mwmr8WYe0