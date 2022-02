Tim Wellens in bloedvorm: "Maar als ik in de Omloop gelost wordt, dan doet dat er niet meer toe"

Tim Wellens is in bloedvorm, met al twee zeges vroeg op het seizoen in 2022. Toch wil hij nog niet te ver vooruitkijken of te hoog van de toren blazen.

Een ritzege in Mallorca en in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, dat staat mooi op een cv. Maar een klassieker winnen staat natuurlijk veel mooier op een cv. "De les die ik leerde van vorig jaar is dat ik minder wedstrijden moet rijden. En dat ik mijn wedstrijden beter moet kiezen", aldus Tim Wellens in Het Laatste Nieuws. Waalse klassiekers "In de Waalse klassiekers maak ik het meeste kans op resultaat. Het seizoen begint pas met de Omloop, de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en dan de Waalse klassiekers. Dat zijn de wedstrijden waar ik er echt moet staan, waar gepresteerd moet worden." "Ik heb nu al twee keer gewonnen, maar als ik zaterdag gelost word in de Omloop, doen die overwinningen er niet meer toe."